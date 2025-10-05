

Vivement Dimanche du 5 octobre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 5 octobre 2025 : les invités

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 En première partie, il accueillera la légendaire Mireille Mathieu, l’humoriste pétillante Claudia Tagbo et le chanteur Ycare pour une émission placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur.



👉 Puis, en seconde partie, place à la curiosité et au talent avec Michel Cymes, François Hollande, la violoniste Esther Abrami, Philippe Dusseau, Jean-Pierre Malignon, Clémence Thioly, Philippe Vieux, Philippe Lelièvre et le dessinateur Emmanuel Chaunu.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV