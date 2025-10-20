

20h30 le dimanche du 26 octobre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 26 octobre 2025 : L’entretien de Valérie Lemercier

À la fois actrice, réalisatrice, scénariste, humoriste et chanteuse, Valérie Lemercier incarne à elle seule la définition d’une artiste complète. Elle brille par sa capacité à imaginer et à donner vie à des personnages à la fois touchants et singuliers.

Fille d’agriculteurs normands, comment a-t-elle découvert sa vocation ? Quelle est la source de cette inspiration qui lui permet de croquer, avec autant de finesse et d’esprit, les travers de la comédie humaine ?

À l’occasion de son retour sur scène depuis le 15 octobre avec un nouveau seule-en-scène au Théâtre Marigny, Laurent Delahousse l’emmène pour une balade nocturne dans les rues de Paris, avant de partager avec elle les premières lueurs du jour au cœur du marché de Rungis. Un portrait intime et inédit à découvrir dans « 20h30 le dimanche ».



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV