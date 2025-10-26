Les mystères de l’amour du 26 octobre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 10 saison 37 en avance)



Les mystères de l’amour du 26 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 10 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 10 de la saison 37 intitulé « Etrange baiser ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 26 octobre 2025 – résumé de l’épisode 10 saison 37 « Etrange baiser »

Jimmy profite de l’absence de Béné pour aller voir Sophie, ce qui attise la méfiance d’Olga. Nicolas croise Jeanne par hasard, et tous deux se remémorent leur passé. De son côté, Gabriella part à la recherche de John et interrompt l’enregistrement de Fanny. À Love Island, Hélène pose pour Romain tandis qu’Aurélie se rapproche peu à peu de Kevin.

Les mystères de l’amour du 26 octobre – extrait vidéo de l’épisode

vidéo à venir



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.