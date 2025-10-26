Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur la mort d’Eliott éclate, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 14 novembre 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans la série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que l’enquête sur la mort d’Eliott touche à sa fin. Alors que Boris est toujours accusé, la vérité va éclater. La police va découvrir qu’Eliott avait tendu un piège à Nathalie, la mère d’Emma ! Le meurtrier va être démasqué et Eve va pouvoir commencer son deuil. Quant à Catherine, elle doit s’excuser auprès de Muriel.

Quant à Kira, la qualité de son travail n’est pas reconnue chez Midi Libre et elle va se mettre en danger…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 1789) : Lucas prépare une belle surprise pour Emma, sans se douter qu’Eve, de son côté, commence à soupçonner Muriel d’en savoir bien plus qu’elle ne le laisse paraître sur l’enquête en cours.

Mardi 11 novembre 2025 (épisodes 1790) : Kira a du mal à faire reconnaître la valeur de son article au sein de la rédaction. Pendant ce temps, Muriel est prête à tout, même à prendre des risques considérables, pour venir en aide à Boris.

Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 1791) : Sybille confie à Dimitri et Lucas une nouvelle mission… qui n’a rien de très légal. Pendant ce temps, l’enquête progresse : la police découvre qu’Eliott a tendu un piège à Nathalie Gimenez.

Jeudi 13 novembre 2025 (épisode 1792) : Emma et Victor se mobilisent pour aider Nathalie à retrouver du travail. De son côté, Eve obtient enfin les réponses qu’elle attendait depuis longtemps.

Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 1793) : Déterminée à faire entendre sa voix, Kira passe à l’action, quitte à se mettre en danger. De son côté, Catherine réalise qu’elle n’a plus le choix : elle va devoir présenter ses excuses à Muriel.

