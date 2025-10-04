Un Si Grand Soleil Spoilers : la chute d’Achille, Elise en garde à vue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 6 au 10 octobre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 6 au 10 octobre 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la chute d’Achille. Ce dernier révèle toute la vérité et va passer en conseil de discipline au lycée. En apprenant la vérité, Alexis est sous le choc et frappe Achille ! Ce dernier perd tout tandis que Pablo est soulagé : pas de visite chez le juge, son exclusion est annulée et il peut revenir au lycée. De son côté, Cécile est très inquiète pour son fils.

Elise a menti et la police le découvre. Les mensonges s’enchainent même si elle assure ne pas avoir agressé Pauline. Le juge Laplace la place en garde à vue et organise une perquisition à la ferme. Elodie craint qu’Elise soit coupable…



Et à la ferme, malgré la pluie, la pénurie d’eau perdure. De quoi se poser de sérieuses questions sur l’origine de la sécheresse.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 6 au 10 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 (épisode 1764) : Alors que Pablo n’est pas optimiste quant à son avenir, l’équipe de Becker réalise qu’Elise leur a caché des choses.

Mardi 7 octobre 2025 (épisodes 1765) : Au lycée, les dernières révélations laissent les élèves sous le choc. Quant à Elodie et Ludo, ils comptent bien convaincre William de les rejoindre dans leur croisade.

Mercredi 8 octobre 2025 (épisode 1766) : Achille va devoir assumer son geste face à tout le monde au lycée. De son côté, Elodie ne sait plus qui croire.

Jeudi 9 octobre 2025 (épisode 1767) : Claudine et Levars se lancent à la recherche d’un nouvel associé. Côté enquête, un nouvel élément vient innocenter l’un des suspects de l’agression de Pauline.

Vendredi 10 octobre 2025 (épisode 1768) : Tandis que Yann continue à prendre de plus en plus de risques, les habitants de la ferme nagent en plein mystère : malgré la pluie, l’eau ne revient pas dans le puits.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 6 au 10 octobre 2025

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.