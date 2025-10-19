« Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » : le film inédit ce soir sur TF1 (19 octobre)



« Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », c’est le film inédit des studios Marvel qui vous attend ce dimanche 19 octobre 2025 sur TF1.





« Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » : histoire

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne, alias Ant-Man et la Guêpe, s’apprêtent à vivre de nouvelles aventures. Accompagnés des parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, ils plongent au cœur de la dimension subatomique, où ils feront la rencontre d’étranges créatures et entreprendront une odyssée les menant bien au-delà des frontières du possible.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Paul Rudd (Scott Lang (Ant-Man)), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne (La Guêpe)), Michael Douglas (Dr. Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne), Jonathan Majors (Kang le Conquérant), Kathryn Newton (Cassie Lang), Corey Stoll (M.O.D.O.K.), Bill Murray (Lord Krylar)



Bande-annonce officielle

Fans de l’univers Marvel, voici la bande-annonce de votre film.

