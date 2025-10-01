Arnaques du 1er octobre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Arnaques du 1er octobre 2025 – Ce mercredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 1er octobre 2025 : le sommaire

La chute du géant de la menuiserie

Avec plus d’une centaine de magasins en France et 70 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’enseigne spécialisée dans les portails et fenêtres semblait inspirer confiance. Pourtant, tout s’est effondré du jour au lendemain. Portails, pergolas, volets : des commandes de 5 000, 10 000, parfois 20 000 euros, réglées mais jamais livrées.

Remises alléchantes, ventes forcées, promesses mensongères : d’anciens commerciaux brisent le silence. Un ex-directeur révèle même avoir reçu l’ordre de « continuer à vendre » malgré l’arrêt de la production. Où est passé l’argent ? Abus de biens sociaux, transactions immobilières douteuses, comptes siphonnés… les soupçons s’accumulent. Nos équipes ont suivi la piste du fondateur. Témoignages, documents et confrontations à l’appui : enquête sur un géant qui a tout englouti.

Voitures à prix cassés : la bonne affaire qui vire au cauchemar

SUV récents, prix imbattables, livraison garantie en quatre semaines : l’offre paraissait en or. En réalité, 60 acheteurs partout en France se sont fait dépouiller par un faux garage basé dans le Gard. Katia perd 11 990 € pour une Skoda fantôme, Younès 13 000 €, un professionnel 133 000 €.

L’arnaque était huilée : annonces publiées sur Le Bon Coin, visites « rassurantes » dans le port de Marseille ou un parking privé à Barcelone, faux commerciaux se faisant passer pour des clients afin de soutirer des infos aux vrais concessionnaires. Derrière, une organisation tentaculaire multipliant fausses identités et usurpations de garages existants pour paraître crédible. Nous avons remonté la filière jusqu’en Catalogne, identifié les complices et mis au jour les commissions occultes. Malgré un coup de filet récent, les cerveaux de l’affaire courent toujours. Plongée dans une escroquerie automobile dépassant le million d’euros.



L’artisan qui ruine des familles

En région parisienne, il se présentait comme un artisan de proximité, compétent et disponible, recrutant ses clients via les réseaux sociaux et les groupes d’entraide. Mais derrière cette façade rassurante se cachait un escroc en série, ciblant notamment des mères célibataires.

Chantiers abandonnés, acomptes encaissés pour des travaux jamais réalisés : plusieurs familles se sont retrouvées dans la détresse, contraintes de vivre sans cuisine ni salle de bain pendant des mois. Mensonges, fausses identités, promesses de remboursement inventées : l’escroc multipliait les stratagèmes pour gagner du temps avant de disparaître. Les enquêteurs d’Arnaques ! ont retrouvé sa trace et l’ont confronté à ses propres mensonges.