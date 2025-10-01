Tracker du 1er octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 1er octobre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Tracker du 1er octobre 2025, vos épisodes

« Katy et Dylan, perdus en mer » : Colter se penche sur la disparition de deux chasseurs de tempêtes amateurs, que la police locale a rapidement attribuée à une noyade accidentelle. Grâce à ses talents de pisteur, il met au jour la sombre réalité dissimulée derrière les apparences d’une paisible ville balnéaire.

« Rattrapés par le passé » : Colter enquête sur la mystérieuse disparition d’une famille, dont la voiture a été retrouvée abandonnée au bord d’une route isolée de l’Arkansas. Son investigation le conduit à une révélation troublante sur le passé de la mère et l’entraîne au cœur du crime organisé. Pendant ce temps, Reenie ouvre un nouveau cabinet juridique et sollicite l’aide de Velma pour son installation.



« A la frontière du réel » : Alors que Colter s’évapore en enquêtant sur la disparition d’un père, Reenie fait appel à son frère Russell pour lui venir en aide.

Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)