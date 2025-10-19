« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : le film ce soir sur France 2 (19 octobre 2025)



« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » est encore une fois en mode rediffusion ce soir sur France 2, dimanche 14 avril 2024. Dans ls rôles principaux : Gérard Depardieu, Edouard Baer, ou encore Guillaume Gallienne.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV.







« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : l’histoire

En 50 avant Jésus-Christ, César, animé par une insatiable soif de conquêtes, mène ses glorieuses légions à l’assaut d’une île lointaine, aux confins du monde connu : la mystérieuse Brittania, autrement dit la Bretagne.

La victoire semble rapide et totale. Enfin… presque. Un petit village breton résiste encore à l’envahisseur, bien que ses forces s’amenuisent. Sa souveraine, la reine Cordelia, décide alors d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax, chercher du renfort en Gaule, auprès d’un autre village réputé pour sa résistance acharnée face aux Romains…



Dans ce fameux village gaulois, Astérix et Obélix ont déjà fort à faire : le chef leur a confié la mission d’éduquer Goudurix, son jeune neveu tout droit venu de Lutèce, une véritable tête brûlée qu’ils doivent transformer en homme — une tâche loin d’être aisée.

Lorsque Jolitorax arrive pour demander de l’aide, il repart avec un tonneau de potion magique, escorté par Astérix, Obélix et Goudurix, pour qui ce voyage sera l’occasion rêvée de se former. Mais bien entendu, rien ne va se dérouler comme prévu…

Le saviez-vous ?

🎞️ Lors de sa sortie en salles, le film a reçu un accueil mitigé. S’il a été plutôt bien accueilli par la presse, il n’a pas rencontré le succès escompté du côté du public.

🎞️ Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, n’a pas caché sa déception face à ce film après lequel elle a confié vouloir faire table rase du passé. Depuis on attend le fameux « Astérix et Obélix en Chine », film dont on nous parle depuis maintenant 3 ans. Sauf que, dans l’état actuel des choses, le projet semble désormais au point mort.

« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : bande-annonce

En attendant ce soir, on se régale de nouveau avec la bande-annonce officielle de votre film.