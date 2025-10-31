Astrid et Raphaëlle du 31 octobre : votre épisode ce soir sur France 2 (saison 6)

Astrid et Raphaëlle du 31 octobre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle. Au programme aujourd’hui, un nouvel épisode inédit suivi de rediffusions.


A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.

Épisode 2 – Le Pensionnat
L’enquête sur Odin amène Astrid et Raphaëlle à se pencher sur un pensionnat mystérieux, le collège Overlook. Elles y apprennent rapidement que la mort suspecte d’un élève est étrangement liée à celle de leur première victime.

Avec Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah), Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo), Charlotte Gaccio (Delphine)


Rappel de la présentation de la saison 6

Astrid et Raphaëlle sont de retour pour une nouvelle série d’énigmes plus déroutantes que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorème mathématique, guillotine, procès homérique… et même le Diable en personne : nos deux enquêtrices n’auront pas une minute de répit, tandis que leurs vies personnelles s’apprêtent à être bouleversées.

Raphaëlle doit désormais affronter les séquelles de l’empoisonnement dont elle a été victime. Traumatisée, affaiblie, elle doit réapprendre à vivre, à travailler, et à redéfinir sa relation avec Astrid et Nico…

De son côté, Astrid, plus que jamais présente pour sa meilleure amie, découvre qu’un inconnu la suit. L’enquête la mène jusqu’à la famille de Tetsuo, soulevant de troublantes questions : qui est-il réellement ? Et que cache-t-il ? L’heure de vérité approche pour les couples formés par nos deux héroïnes.

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

