Audiences 11 octobre 2025 : « Meurtres Mont-de-Marsan » leader devant « 100% logique »

Audiences 11 octobre 2025 – C’est France 3 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Meurtres Mont-de-Marsan », qui a rassemblé 4.28 millions de téléspectateurs pour 24.2 de pda.


C’est devant France 2 avec un nouveau numéro de « 100% Logique », qui a réuni 2,83 millions de téléspectateurs pour 17,9% de pda.

Capture FTV


Audiences 11 octobre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le quart de finale « Mask Singer », qui a réuni 2.06 millions de téléspectateurs pour 11.7%

M6 suit avec la finale de la saison 5 des « Traîtres », qui a été suivie par 1,39 million de téléspectateurs pour 7.8% de pda.


France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 685.000 téléspectateurs pour 4% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

