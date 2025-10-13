13h15 le dimanche du 12 octobre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 12 octobre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 12 octobre 2025 : Robert Badinter, une conscience française

Le feuilleton des Français > Saison 13 / Episode 7

Pendant plusieurs mois, le magazine a suivi des femmes et des hommes déterminés que rien ne semble pouvoir arrêter. Pour préserver leur travail et leur passion, ils se battent sans relâche, animés par une volonté de fer. Cette série inédite de 13h15 le dimanche part à la rencontre de ces Français qui refusent de baisser les bras face à l’adversité : entrepreneurs, commerçants, agriculteurs ou sportifs, tous luttent pour faire entendre leur voix et sauver ce qui leur tient à cœur. Parmi eux, Catherine, dont l’entreprise de lingerie en redressement judiciaire tente un ultime pari avec une collection de la dernière chance, ou encore le club de football de Sedan, relégué en 6e division mais bien décidé à retrouver un jour sa gloire passée.

Successions > Episode 11

Successions offre une nouvelle manière de raconter la politique, en ouvrant des accès inédits et exclusifs au cœur du pouvoir. La série suit au plus près le quotidien de plusieurs figures politiques jusqu’à la prochaine présidentielle, dévoilant leurs émotions, leurs doutes et leurs stratégies. Un événement inédit sous la Ve République marque le point de départ : en quelques heures seulement, le gouvernement chute. Nommé le dimanche 5 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu démissionne dès le lendemain, malgré un sursis de 48 heures accordé par Emmanuel Macron. Que s’est-il passé dans les coulisses de cette crise politique d’une ampleur inédite ? Entre rivalités, calculs et ambitions, les oppositions s’activent depuis des semaines, à gauche comme à l’extrême droite, sans oublier Les Républicains. En toile de fond, se dessine déjà une bataille des… successions — peut-être même celle du président, bien avant 2027.



