Audiences 16 octobre 2025 : « Enquête en famille » leader devant « Prière d’enquêter »

Par /

Publicité

Audiences 16 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec la série « Enquête en famille », qui a convaincu 3,51 millions de téléspectateurs pour 19,6% de pda.


C’est loin devant France 3 avec la rediffusion d’un épisode de « Prière d’enquêter », qui a réuni 1,92 million de téléspectateurs pour 11,3% pda.

Audiences 16 octobre 2025 : « Enquête en famille » leader devant « Prière d’enquêter »
Capture TF1


Publicité

Audiences 16 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 6 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,88 million de téléspectateurs pour 10,4% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit de « L’Événement », qui a rassemblé 1,06 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Audiences talks du 16 octobre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »
Audiences talks du 16 octobre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »
Mask Singer du 17 octobre 2025 : quel enquêteur mystère est sous le Seigneur de la Forêt ? (demi-finale)
Mask Singer du 17 octobre 2025 : quel enquêteur mystère est sous le Seigneur de la Forêt ? (demi-finale)
La Boîte à Secrets du 17 octobre : les invités de Faustine Bollaert ce soir
La Boîte à Secrets du 17 octobre : les invités de Faustine Bollaert ce soir
« On n’est pas d’accord » : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6 (17 octobre 2025)
« On n'est pas d'accord » : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6 (17 octobre 2025)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut