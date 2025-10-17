Audiences 16 octobre 2025 : « Enquête en famille » leader devant « Prière d’enquêter »



Audiences 16 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec la série « Enquête en famille », qui a convaincu 3,51 millions de téléspectateurs pour 19,6% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion d’un épisode de « Prière d’enquêter », qui a réuni 1,92 million de téléspectateurs pour 11,3% pda.







Audiences 16 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 6 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,88 million de téléspectateurs pour 10,4% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit de « L’Événement », qui a rassemblé 1,06 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie