Mask Singer du 17 octobre 2025 : quel enquêteur mystère est sous le Seigneur de la Forêt ? (demi-finale)

Mask Singer du 17 octobre 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu la demi-finale de la saison 8 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des 4 costumes encore en compétition mais aussi d’un enquêteur mystère : qui se cache sous le costume de le Seigneur de la Forêt ?





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 17 octobre, 4 costumes encore en compétition et un enquêteur mystère sous le Seigneur de la Forêt

Pour la demi-finale, Mask Singer nous embarque pour une soirée spéciale « voyage dans le temps » placée sous le signe des plus grands tubes qui ont marqué toutes les générations — et réserve une surprise totalement inédite !

Jean-Luc Reichmann se cachera sous le costume du Seigneur de la Forêt le temps d’une soirée. Son objectif ? Tromper Camille Combal et les enquêteurs en se faisant passer pour une star internationale !



Le public sera dans la confidence et découvrira les coulisses de la préparation de ce piège inédit. Mais notre invité mystère réussira-t-il à berner tout le monde avant de rejoindre le jury pour enquêter à son tour et assister à l’élimination du dernier candidat avant la grande finale de la semaine prochaine ?

Qui du Lapin, de l’Agneau, du Scarabée ou de la Taupe devra se démasquer ce soir aux portes de la finale ?

VIDÉO extrait de votre soirée