Audiences talks du 16 octobre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »

Audiences talks du jeudi 16 octobre 2025 – La bataille de l’access de ce jeudi 16 octobre 2025 a tourné une nouvelle fois à l’avantage de Yann Barthès. « Quotidien » s’impose très largement sur TMC et réalise l’une de ses meilleures performances de la semaine, tandis que Cyril Hanouna confirme la bonne dynamique de « Tout beau, tout n9uf » sur W9.











Sur TMC, « Quotidien » a réuni un large public tout au long de la soirée. La première partie, diffusée entre 19h21 et 20h04, a attiré 975.000 téléspectateurs, soit 6 % de part d’audience. La deuxième, entre 20h12 et 21h04, a rassemblé 1,39 million de fidèles (7,1 %), avant un impressionnant pic en fin d’émission : 2,30 millions de téléspectateurs (11,9 %) entre 21h04 et 21h19. Des chiffres en nette progression qui confirment la domination de TMC sur la case.

Face à Yann Barthès, Cyril Hanouna continue de bien s’en sortir sur W9 avec « Tout beau, tout n9uf ». L’animateur rassemble 972.000 téléspectateurs (5,4 %) sur la première partie (19h45-20h10), puis 1,13 million (5,8 %) entre 20h20 et 21h02. Le talk termine sa diffusion sur une belle note, avec 1,72 million de téléspectateurs (9,1 %) entre 21h02 et 21h17. Une performance solide pour la chaîne, qui confirme la bonne santé de cette émission désormais bien installée.

Sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine reste dans sa dynamique habituelle. « C à vous », diffusé entre 18h58 et 19h51, a réuni 1,11 million de téléspectateurs, soit 7,7 % de part d’audience. En deuxième partie, « C à vous, la suite » a convaincu 730.000 téléspectateurs (3,8 %) entre 20h04 et 20h48, avant de repasser la barre du million avec 1,11 million (5,7 %) entre 20h48 et 21h03.



Source chiffres audiences : Médiamétrie