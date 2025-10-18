Audiences 17 octobre 2025 : « Simon Coleman » leader devant Mask Singer

Audiences 17 octobre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec une rediffusion de la série « Simon Coleman », qui a captivé 2,94 millions de téléspectateurs pour 17,4% de pda.


C’est devant TF1 avec la demi-finale « Mask Singer », qui a réuni 2,06 millions de téléspectateurs pour 11,9%

Audiences 17 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a attiré 1,46 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.

France 5 signe une belle performance avec la rediffusion du film « Charade », qui a réuni 1,18 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.


M6 est faible avec un numéro inédit de « On n’est pas d’accord ! », qui n’a captivé que 957.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

