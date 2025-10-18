Un Si Grand Soleil Spoilers : la mort d’un personnage phare, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 24 octobre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 20 au 24 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par un terrible drame : la mort d’Eliott ! La boite de VTC d’Eliott a fait faillite et il a replongé… Il fabrique des amphétamines ! Mais tout ça va mal tourner, Eliott va se faire tirer dessus sous les yeux d’Eve. Bouleversée, Eve va emmener d’urgence Eliott auprès de Charles, qui réussit à extraire la balle. Il sauve Eliott mais ce dernier ne veut rien entendre et va livrer sa drogue… Eve demande à Manu de protéger son fils et il est en plein dilemme. Mais en fin de semaine, Eliott va finalement se faire tuer dans son garage…

A l’hôpital, Pauline finit par se réveiller. De leur côté, Louis et Thaïs finissent par révéler à Kira qu’ils sont en couple. Elle fait mine de bien le prendre.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 1774) : Tandis que la vérité sur la pénurie d’eau éclate enfin, Charles a l’impression qu’Eliott prépare un nouveau coup.

Mardi 21 octobre 2025 (épisodes 1775) : Alors qu’Elodie prend sur elle pour faire un pas en direction de Léo, de son côté, Muriel ne veut pas se résoudre à laisser tomber Eliott.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 1776) : Charles et Eve se retrouvent plongés en plein cauchemar. Quant à Louis et Thaïs, ils appréhendent de dire la vérité à Kira.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 1777) : Eliott pousse Charles dans ses retranchements. De son côté, Louis n’accepte pas la fin de sa relation.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 1778) : Suite aux récents évènements à la ferme, Ludo réussira-t-il à se faire entendre par les autres agriculteurs ? Quant à Léo, il perd espoir vis-à-vis de Pauline.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 20 au 24 octobre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.