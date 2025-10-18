Echappées Belles du 18 octobre : direction la Haute-Savoie ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 18 octobre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Haute-Savoie, un été dans les Aravis » et la rediffusion « Les couleurs de l’Estérel ».





Echappées Belles du 18 octobre 2025, à 21h – « Haute-Savoie, un été dans les Aravis » (inédit)

Connaissez-vous le massif des Aravis ? Nichée entre la Haute-Savoie et la Savoie, cette région préservée, à l’écart du tourisme de masse, offre une expérience alpine authentique. Ici, point de foules ni de stations démesurées : seulement des alpages à perte de vue, des fermes blotties contre la montagne et des sentiers invitant à l’évasion.

Dans les Aravis, la montagne n’est pas un simple décor, mais un territoire vivant et vibrant, qui séduit de plus en plus de jeunes générations grâce à son cadre unique où nature, terroir et traditions s’entrelacent.



Cet été, partons à la rencontre de ceux qui y vivent — des habitants passionnés, attachés à leurs paysages et à leurs chemins. Un voyage au grand air, entre traditions, panoramas et instants de simplicité, pour retrouver le goût de l’essentiel.

Un été en altitude, à taille humaine, pour un séjour empreint de sens, de sérénité et de belles rencontres.

Echappées Belles du 18 octobre à 22h30 – « Les couleurs de l’Estérel » (rediffusion)

Le massif de l’Estérel compte parmi les trésors naturels de la Côte d’Azur. Situé entre Cannes et Saint-Tropez, il s’étend sur le sud-est du Var et empiète sur les Alpes-Maritimes. Ce territoire offre une incroyable diversité de paysages : canyons et forêts, falaises rouges plongeant dans la Méditerranée… Ici, chaque habitant entretient un lien profond avec cette nature à la fois sauvage et singulière. Pour certains, elle représente un immense terrain de jeu ; pour d’autres, une ressource précieuse qui nourrit leur quotidien. Tous partagent avec Sophie Jovillard leurs coins secrets et leurs trésors cachés, qui font de l’Estérel un lieu véritablement unique.

