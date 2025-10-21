Audiences 20 octobre 2025 : « Montmartre » juste devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 20 octobre 2025 – Le succès continue pour la nouvelle série « Montmartre », qui a permis à TF1 de se classer une nouvelle fois en tête des audiences hier soir. Le premier épisode de la soirée a captivé 3,61 millions de téléspectateurs pour 18,4% de pda.





C’est juste devant M6 avec l’épisode 9 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,55 millions de téléspectateurs pour 18% de pda.







Audiences 20 octobre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le téléfilm inédit « Noir comme neige : L’oeil du diable », qui a attiré 3,39 millions de téléspectateurs pour 17,9% de pda.

France 3 suit avec le film inédit « L’école est à nous », qui a réuni 939.000 téléspectateurs pour 5,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie