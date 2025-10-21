Star Academy 2025 : quelle audience pour la 1ère quotidienne ce 20 octobre ?



Star Academy audience de la quotidienne du lundi 20 octobre 2025 – Après le prime de lancement de la Star Academy 2025 samedi soir, TF1 diffusait la toute première quotidienne de la saison hier soir à 17h30. Le succès était-il au rendez-vous ?





La réponse est oui ! Succès d’audience pour cette première quotidienne de la saison 2025.







Celle-ci a rassemblé 1,59 million de téléspectateurs pour 16,6% de part d’audience. C’est un peu moins bien que la première quotidienne de la saison 2024, qui avait été suivie par 1,64 million de fan pour 17,5% de pda.

La quotidienne de la Star Academy réalise de très bonnes performances sur les cibles commerciales avec : 34% de PdA sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 31% de PdA chez les 25-49 ans, 37% PdA chez les 4-14 ans, 60% de PdA chez les 15-24 ans (RECORD historique) et 53% de PdA chez les 15-34 ans (RECORD historique).



Si vous avez manqué cette quotidienne, retrouvez notre résumé complet ici.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.