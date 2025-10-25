Plus Belle La Vie spoilers : Baptiste à l’origine de l’épidémie ? Ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 27 au 31 octobre 2025)



Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 au 31 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête et des recherches pour sauver Laura et Morgane.







Publicité





A l’hôpital, l’état des deux soeurs Tanguy se dégrade, le pronostic vital de Laura est engagé ! Pendant ce temps là, de nouveaux cas se sont déclarés à la résidence et elle est placée sous quarantaine, avec Idriss et Eric à l’intérieur. Ils prennent en charge les opérations avec Basile, l’interne qui vit à la résidence. Et ils vont faire une découverte choc : une amulette sous un meuble. A l’intérieur, du sang !

Plus tard, Yolande leur explique que Morgane tenait cette amulette dans la main avant de s’effondrer et elle devait la rendre à son propriétaire : Baptiste Marci ! Au même moment, Gabriel et Bahram ont les résultats d’analyse de l’amulette, c’est de la peau de cheval. Tout laisse désormais penser à un virus ramené d’Australie par Baptiste via cette amulette qu’il avait donné à Laura pour la protéger et qui a fait tout l’inverse !



Publicité





Pendant ce temps là, Ariane consulte Léa. Elle a tardé et n’a pas avorté avec les médicaments prescrits par Gabriel. Désormais, il faudra passer par une intervention. Mais Léa doute qu’Ariane ait vraiment envie d’avorter… Et Djawad va finalement découvrir la grossesse d’Ariane.

Quant à Louis, il pourrait bien avoir des problèmes après avoir enfin le périmètre de son bracelet électronique pour accompagner Audrey à l’hôpital…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 27 au 31 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 (épisode 450) : Une mystérieuse épidémie frappe les résidents, mobilisant les forces de police. Pendant ce temps, Louis reçoit des éloges pour son comportement exemplaire. Thomas, lui, s’apprête à reprendre son poste de barman après ses congés, impatient de retrouver son quotidien.

Mardi 28 octobre 2025 (épisode 451) : Une situation d’urgence est déclarée à la résidence, mettant les policiers à l’épreuve pour maintenir l’ordre. Leur intervention les mène à une découverte inattendue. Pendant ce temps, au quartier du Mistral, Ariane est confrontée aux conséquences de sa décision difficile, qui semble avoir des répercussions importantes.

Mercredi 29 octobre 2025 (épisode 452) : Un nouveau résident du Mistral se trouve en péril. Sur le point de partir, Louis demande l’assistance de Jennifer. Pendant ce temps, Ariane subit un incident fâcheux au Mistral, menaçant de révéler un secret qu’elle garde précieusement.

Jeudi 30 octobre 2025 (épisode 453) : Les enquêtes des médecins et des policiers piétinent, tandis que Jennifer prend une décision drastique. Pendant ce temps, au Pavillon des fleurs, Apolline déploie toute son ingéniosité pour persuader Luna.

Vendredi 31 octobre 2025 (épisode 454) : Les policiers font une découverte potentiellement cruciale. Surprenant son entourage, Jennifer prend l’initiative d’un départ précipité. Pendant ce temps, Djawad et Ariane ont une conversation explicative dans un endroit particulier.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 27 au 31 octobre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…