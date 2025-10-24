Mask Singer : le Lapin gagnant, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO 24 octobre 2025)



Mask Singer le Lapin remporte la victoire – C’est le Lapin qui a été désigné grand gagnante de la saison 9 de Mask Singer ce vendredi 24 octobre 2025. Face à l’Agneau et à la Taupe, c’est le Lapin qui a remporté la victoire ce soir grâce aux votes des enquêteurs et du public en plateau !





Et évidemment, après avoir soulevé le trophée de Mask Singer, il a du se démasquer.







<2>VIDÉO Mask Singer : Ycare était derrière le Lapin

Mais qui était derrière le Lapin ? Il s’agissait du chanteur Ycare. Révélé par La Nouvelle Star, le chanteur s’est depuis produit sur la scène des Enfoirés, aux côtés de Michaël Youn ou encore Christophe Maé, cité dans les indices. Auteur, compositeur et interprète, il a su s’imposer grâce à un univers à la fois poétique et profondément sensible. Le Mont Saint-Michel fait écho à sa chanson « D’autres que nous – 14 boulevard Saint-Michel », le nombre 16 renvoie à l’âge auquel il a été victime d’un grave accident, tandis que la guitare symbolise naturellement son instrument de cœur.





Priscilla Betti était sous la Taupe

Et derrière la Taupe, arrivée 2ème, il s’agissait bien de la chanteuse Priscilla Betti, comme beaucoup l’avait deviné depuis déjà plusieurs semaines.



