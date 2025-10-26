Audiences 25 octobre 2025 : « Brigade du fleuve » leader devant la Star Academy

Par

Audiences 25 octobre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Brigade du fleuve », qui a rassemblé 4,02 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.


C’est devant TF1 avec le second prime de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 3,10 millions de téléspectateurs en moyenne epour 19,6%

Audiences 25 octobre 2025 : « Brigade du fleuve » leader devant la Star Academy
© Alex Pixelle – Fédération St


Audiences 25 octobre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un nouveau numéro de « 100% Logique », qui a réuni 3 millions de téléspectateurs pour 17,8% de pda.

M6 est faible avec la nouvelle série « Matlock », qui a été suivie par seulement 783.000 téléspectateurs en moyenne pour 4,3% de pda.


France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 700.000 téléspectateurs pour 3,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Independence day » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (26 octobre)
Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 26 octobre : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Star Academy : qui a été éliminé lors du 2ème prime ? (résumé + replay du 25 octobre 2025)
Star Academy estimations : Théo P. grand favori, Mehdi éliminé ? (SONDAGE)
