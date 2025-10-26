Sept à huit du 26 octobre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Publicité





Sept à huit du 26 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 26 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Baguettes à moins de 30 centimes, les promos permanentes des chaines de boulangeries : que vaut le pain discount ?



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 41 ans après, soupçons sur la grande tante du petit Grégory. Elle serait l’un des corbeaux de l’affaire.

🔵 Un château breton transformé en école des sorciers. Le pari fou d’un fan des vieilles pierres et de Harry Potter.

🔵 Et la force et la résilience de Steffy Alexandrian dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle a été victime d’un inceste que personne n’a su arrêter.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 26 octobre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.