Audiences 6 octobre 2025 : « Montmartre » encore devant « L’amour est dans le pré »

Audiences 6 octobre 2025 – Succès confirmé pour la nouvelle série « Montmartre », qui a permis à TF1 de se classer une nouvelle fois en tête des audiences hier soir. La série a captivé 3,57 millions de téléspectateurs en moyenne pour 21,3% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 7 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,27 millions de téléspectateurs pour 16,9% de pda.







Audiences 6 octobre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « La vallée fracturée », qui a attiré 1,36 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,5% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Voyez comme on danse » », qui a réuni 970.000 téléspectateurs pour 5,2% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie