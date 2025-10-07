Audiences talks du 6 octobre 2025 : Quotidien à haut niveau, loin devant « Tout beau, tout n9uf »



Audiences talks du lundi 6 octobre 2025 – Ce lundi 6 octobre 2025, la bataille de l’access a une nouvelle fois tourné à l’avantage de Yann Barthès. Sur TMC, « Quotidien » s’impose une nouvelle fois comme le talk-show le plus suivi de la case.











La première partie de « Quotidien », diffusée entre 19h21 et 20h04, a réuni 1,08 million de téléspectateurs, soit 6,2 % du public. La deuxième partie, proposée entre 20h12 et 21h04, a convaincu 1,42 million de fidèles (7,0 %), avant que la dernière partie, jusqu’à 21h19, ne fédère 2,11 millions de personnes, soit 10,6 % de part d’audience. Une très belle performance pour TMC, qui repasse la barre symbolique des deux millions de téléspectateurs en fin d’émission.

Face à lui, Cyril Hanouna continue de faire parler de lui sur W9 avec son nouveau talk « Tout beau, tout n9uf ». L’animateur parvient à stabiliser son audience, confirmant l’intérêt du public pour ce format mêlant actualité et divertissement. La première partie, entre 19h46 et 20h15, a rassemblé 1,07 million de curieux (5,6 %), puis 1,15 million lors de la deuxième partie (6,5 %), avant une belle progression à 1,66 million de téléspectateurs (8,4 %) en fin de diffusion. W9 peut ainsi se féliciter d’une dynamique positive, plaçant l’émission au-dessus de la moyenne de la chaîne sur la case.

Sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine reste fidèle à son public. « C à vous », diffusé entre 18h57 et 19h50, a réuni 1,16 million de téléspectateurs, soit 7,7 % de part de marché. En revanche, « C à vous, la suite », diffusée en deux parties, a connu des audiences plus contrastées : 678.000 curieux (3,3 %) dans un premier temps, puis 1,14 million (5,7 %) juste avant 21 heures.



Source chiffres audiences : Médiamétrie