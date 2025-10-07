« Rendez-vous avec le crime » : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3 (7 octobre 2025)



Publicité





« Rendez-vous avec le crime » au programme TV du 7 octobre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 diffuse un épisode inédit de « Rendez-vous avec le crime ». Une mystérieuse affaire familiale plonge nos deux héros dans une nouvelle enquête qui risque de laisser des traces…





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Rendez-vous avec le crime » : l’épisode « L’héritage fantôme »

Dans cet épisode inédit, le détective Samson Brion, désormais figure incontournable grâce à la notoriété de l’agence ARDO, est appelé par le notaire de Dorvoix pour résoudre une affaire de succession des plus troublantes. À la mort de Marie Tiberge, son fils Fred découvre un testament surprenant : la ferme familiale doit être partagée avec sa sœur Olivia… pourtant décédée quinze ans plus tôt dans un tragique accident ! Mais aucun acte de décès n’existe, tandis que tout le village affirme avoir assisté à son enterrement.

Déterminé à faire la lumière sur cette affaire, Samson se lance dans l’enquête, accompagné — et parfois ralenti — par l’infatigable Lila. De Dorvoix à Lille, le duo remonte le fil d’un secret de famille profondément enfoui.



Publicité





Entre révélations inattendues et faux-semblants, Samson et Lila vont se retrouver face à une vérité déstabilisante et à un dilemme humain bouleversant. Quant à leur complicité retrouvée, elle risque bien de vaciller avec le retour au village du mari de Lila…

Casting : interprètes et personnages

Avec Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Fürst (Lila), Olivier Saladin (Joseph), Gaëlle Bona (Sidonie)…