« Simon Coleman » du 10 octobre : votre épisode ce soir sur France 2

« Simon Coleman » du 10 octobre 2025 – Après plusieurs inédits, c’est une rediffusion de la série « Simon Coleman » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan reprennent du service avec cet épisode intitulé « Le saut de l’ange ».





« Simon Coleman » du 10 octobre 2025, histoire de l’épisode « Le saut de l’ange »

À 4 000 mètres d’altitude, trois jeunes femmes, parfaitement équipées pour la chute libre, réalisent des figures aériennes impressionnantes. Mais au moment crucial d’ouvrir son parachute, l’une d’elles échoue et s’écrase sous les yeux terrifiés de ses deux amies. Chargés de l’enquête, Simon et Chloé découvrent rapidement qu’il ne s’agit pas d’un tragique accident, mais d’un meurtre : le parachute de la victime a été délibérément saboté.

Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)…



