Ça commence aujourd’hui du 10 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 10 octobre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui et pour finir cette semaine spéciale santé mentale, il s’agit d’un numéro Les jours d’après avec pour thème « Un petit truc en plus… Et une sacrée joie de vivre ! ».





Ça commence aujourd’hui du 10 octobre 2025 à 13h55 « Un petit truc en plus… Et une sacrée joie de vivre ! » (inédit)

À l’âge de 7 ans, Camille a été victime d’un AVC. En novembre 2024, elle et ses parents étaient venus témoigner dans Ça commence aujourd’hui pour raconter cette épreuve bouleversante. Malgré son handicap, Camille déborde de rêves et d’énergie : passionnée de handisport, elle espère un jour pratiquer le surf à haut niveau.

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

