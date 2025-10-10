« Un fantôme à notre mariage » : votre téléfilm inédit ce 10 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Un fantôme à notre mariage » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 10 octobre 2025 – Aujourd’hui et pour bien finir la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Un fantôme à notre mariage ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Un fantôme à notre mariage » : l’histoire, le casting

Jana et Brian, passionnés de chasse aux fantômes, s’apprêtent à se marier. Leur cérémonie est prévue au manoir Keystone, célèbre pour être hanté par l’esprit d’Angélique, une jeune femme morte de chagrin après avoir perdu son fiancé la veille de leur mariage, il y a 240 ans. Bien décidée à empêcher l’union de Jana et Brian, Angélique va tout mettre en œuvre pour que le mariage n’ait jamais lieu.



Publicité





Avec : Janel Parrish (Jane), Dominic Sherwood (Brian), Cassandra Potenza (Angelique), Lauren Cochrane (Rachel)

Et à 16h, « 3 chambres, 1 fantôme, 2 salles de bain » (rediffusion)

Après sa rupture avec Elliot, Anna intègre l’agence immobilière de son père, qui lui confie la vente d’une maison… habitée par un fantôme nommé Ruby, qu’elle est la seule à pouvoir voir. Bien que leurs avis divergent sur le sort de la maison, Anna et Ruby finissent par se rapprocher et développer une amitié inattendue, fondée sur l’entraide et la complicité.

Avec : Julie Gonzalo (Anna Vazquez), Chris McNally (Elliot Barnes), Madeleine Arthur (Ruby Baker), Xavier X. Sotelo (Garrett Vazquez)