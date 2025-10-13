Ça commence aujourd’hui du 13 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd'hui du 13 octobre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, il a pour thème « Un enterrement… et un secret de famille qui explose ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd'hui du 13 octobre 2025 à 13h55 « Un enterrement… et un secret de famille qui explose ! » (inédit)

À l’adolescence, Audrey a découvert que celui qu’elle croyait être son père n’était pas son père biologique. Après de longues recherches, elle est parvenue à retrouver son véritable père et à nouer avec lui une relation profonde, mais tenue secrète, sa famille refusant de reconnaître cette vérité. À sa mort, elle n’a pas été avertie et n’a pas pu lui dire adieu, contrainte de faire son deuil dans le silence, telle une fille cachée.

Et à 15h : « Celui qui a tué leur enfant n’avait pas 18 ans » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des parents confrontés à l’indicible : la perte de leur enfant, tué par un mineur. Christophe revient sur le meurtre de son fils Matisse, 15 ans, poignardé par un camarade à la suite d’une simple battle de rap. Anna évoque l’assassinat d’Alexandre, 17 ans, retrouvé mort dans une forêt, brûlé par deux frères craignant qu’il ne les dénonce pour un cambriolage. Enfin, Corine et Élina racontent le drame de Jérémy, devenu le bouc émissaire d’une bande d’adolescents et de jeunes adultes, battu à mort lors d’une soirée. Des témoignages bouleversants sur des vies brisées par la violence juvénile.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 13 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.