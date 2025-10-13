« Le trésor de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 13 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le trésor de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 13 octobre 2025 – Coup d’envoi des téléfilms de Noël ce lundi après-midi sur TF1 ! C’est le téléfilm inédit intitulé « Le trésor de Noël » qui vous attend aujourd’hui !





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le trésor de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

À la veille des fêtes de Noël, l’archéologue Stefanie Baxter entreprend une expédition en Islande pour retrouver le légendaire trésor des Lutins et le préserver dans un musée. Accompagnée de son ex-mari, un traducteur expert en langues anciennes, et de son fidèle ami Oli, pilote et compagnon d’aventures, elle se lance dans une chasse au trésor jalonnée de 13 indices menant à un butin d’une valeur inestimable. Mais d’autres cherchent également à s’en emparer pour des raisons bien moins honorables… et Stefanie découvrira que les véritables trésors ne sont pas toujours faits d’or et de pierres précieuses.



Avec : Kristoffer Polaha (Chase Baxter), Lacey Chabert (Stefanie Baxter), Derek Riddell (Victor Grimes), Aldís Amah Hamilton (Karlotta)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Mon conte de fées de Noël ».

« Mon conte de fées de Noël » : l’histoire et le casting

Lorsque leur mère les convie à passer Noël en Écosse, Lindsay et Brad sont loin de se douter que ce séjour leur permettra de renouer avec une part oubliée de leur passé… et bouleversera à jamais le cours de leur vie.

Avec : Lacey Chabert (La docteure Lindsay Morgan), Scott Wolf (Brad Morgan), James Robinson (Mac Bell), Kellie Blaise (Sarah Morgan)