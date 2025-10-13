Les 12 coups de midi du 13 octobre : Cyprien perd pied, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 13 octobre 2025, 25ème victoire de Cyprien – Gros coup d’arrêt pour Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur trois questions lors du Coup de Maître et n’a pas remporté le moindre euro aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 13 octobre, une télévision sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien reste donc inchangée à 116.938 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : une télévision. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



