Ça commence aujourd’hui du 15 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 15 octobre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.













Ça commence aujourd’hui du 15 octobre 2025 à 13h55 « Placer leur enfant : la décision la plus difficile de leur vie » (rediffusion)

Cynthia a dû faire face à la décision la plus douloureuse de sa vie : placer son fils. Incapable de gérer ses crises et sa violence, elle s’est retrouvée à bout de forces. Dépassées et démunies, ces mères ont dû se tourner vers une aide extérieure, faisant preuve d’un immense courage.

Et à 15h : « Elles vivaient à la rue quand elles se sont retrouvées enceintes » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit deux invitées qui ont connu la rue au moment où elles ont découvert leur grossesse. À 17 ans, Manon, partie par amour et en rupture avec ses parents, s’est retrouvée sans abri aux côtés d’un compagnon plus âgé et violent. Deux ans plus tard, elle donne naissance prématurément à un fils, placé à l’âge de 15 mois — un choc qui devient pour elle le point de départ d’une reconstruction. Jessica, quant à elle, en conflit avec sa mère et sous l’emprise de son compagnon, choisit de le suivre dans la rue plutôt que de le quitter. L’annonce de sa grossesse agit alors comme un électrochoc : elle comprend qu’elle doit se battre pour s’en sortir, au moins pour offrir un avenir à son enfant.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 15 octobre 2025



