Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se fait peur pour son anniversaire (15 octobre 2025)

Vincent s’est fait peur ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Alors que c’est le jour de son anniversaire, Vincent n’a eu qu’un point de plus que sa challengeuse sur la finale aujourd’hui !











Vincent voit sa cagnotte monter à 38.600 euros de gains en 31 victoires. Il se rapproche du gros caps des 40.000 euros !

Tout le monde veut prendre sa place du 15 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 15 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv