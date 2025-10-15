Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se fait peur pour son anniversaire (15 octobre 2025)

Par /

Publicité

Vincent s’est fait peur ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Alors que c’est le jour de son anniversaire, Vincent n’a eu qu’un point de plus que sa challengeuse sur la finale aujourd’hui !


Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se fait peur pour son anniversaire (15 octobre 2025)
Capture FTV


Publicité

Vincent voit sa cagnotte monter à 38.600 euros de gains en 31 victoires. Il se rapproche du gros caps des 40.000 euros !

Tout le monde veut prendre sa place du 15 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 15 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

A LIRE AUSSI
Laurence Boccolini annonce son départ de France Télévision
Laurence Boccolini annonce son départ de France Télévision
Audiences 14 octobre 2025 : « Rendez-vous en terre inconnue » leader, « La France a un incroyable talent » de retour en baisse
Audiences 14 octobre 2025 : « Rendez-vous en terre inconnue » leader, « La France a un incroyable talent » de retour en baisse
« Le parfum du bonheur » du 15 octobre 2025 : le final ce soir sur France 2
"Le parfum du bonheur" du 15 octobre 2025 : le final ce soir sur France 2
N’oubliez pas les paroles masters du 14 octobre : quels résultats ce soir ? (+ rappel des règles)
N'oubliez pas les paroles masters du 14 octobre : quels résultats ce soir ? (+ rappel des règles)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut