« Les invitées de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 16 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Les invitées de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 16 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Les invitées de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Les invitées de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Antonia et Sabrina, amies d’enfance employées dans une imprimerie, décident de dérober des invitations de Noël afin de s’infiltrer dans les soirées de fin d’année en se créant de nouvelles identités. Mais au fil des festivités, l’amour s’en mêle, et leurs mensonges finissent par compliquer dangereusement le jeu.

Avec : Lyndsy Fonseca (Toni), Chris McNally (Justin), Daniella Monet (Bri), Jag Bal (Vinny)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Prochain arrêt, Noël ».

« Prochain arrêt, Noël » : l’histoire et le casting

Angie, une jeune médecin installée à New York, s’apprête à passer Noël seule. Mais lorsqu’elle prend le train pour rentrer chez elle, elle est mystérieusement projetée dix ans en arrière, au cœur d’un Noël passé qu’elle célèbre en famille… aux côtés de Tyler, son amour de jeunesse.

Avec : Lyndsy Fonseca (Angie Reynolds), Chandler Massey (Ben Lee), Christopher Lloyd (Le conducteur du train), Eric Freeman (Tyler Grant)