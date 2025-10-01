Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Maîtresse de leur mari, ex-conjoint : ils leur ont rendu la vie infernale ! ».





Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2025 à 13h55 « Nouvelles drogues : addicts, ils témoignent pour alerter les jeunes » (inédit)

À 16 ans et demi, Djessy a commencé à consommer du PTC. Très rapidement, il est devenu dépendant, au point d’en prendre de fortes doses chaque jour. Sa vie s’organisait entièrement autour de cette drogue, qui détruisait peu à peu sa santé et son équilibre. Jusqu’au jour où un déclic l’a poussé à arrêter. Aujourd’hui, il souhaite sensibiliser les jeunes aux dangers du PTC, une substance beaucoup trop banalisée.

Et à 15h05 : « Elles ont fait le choix de laisser leur enfant à l’adoption » (rediffusion)

Dans son émission, Faustine Bollaert accueille trois femmes au parcours bouleversant, toutes confrontées à l’épreuve de l’accouchement sous X. À 15 ans, Emmanuelle est tombée enceinte accidentellement et, trop jeune pour assumer un enfant, a choisi de le confier à l’adoption. Alexandrine, violée à 21 ans, a découvert sa grossesse six mois plus tard et a pris la même décision, laissant toutefois ses informations dans le dossier de sa fille. Enfin, Manel, déjà maman d’un petit garçon, a accouché récemment sous X après une grossesse non assumée par son compagnon, mais elle vit aujourd’hui le désir de récupérer son bébé.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

