Les 12 coups de midi du 1er octobre : Cyprien continue, indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 1er octobre 2025, 13ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire pour Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi fait un joli parcours mais il a fait une erreur lors du Coup de Maître ce midi, remportant 3.000 euros à partager avec un téléspectateur.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 1er octobre, la place Vendôme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte monter au total de 73.888 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours un ciel avec des nuages et un lampadaire. Rappelons que cette photo de fond n’est autre que la place Vendôme, à Paris.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


