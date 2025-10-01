« La reine des manipulatrices » : votre téléfilm ce 1er octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« La reine des manipulatrices » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 1er octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La reine des manipulatrices ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« La reine des manipulatrices » : l’histoire, le casting

Lacy élève seule sa fille Nicole, en pleine rivalité avec Parker, une ancienne camarade de lycée, pour décrocher une place dans une université prestigieuse. Privée de l’appui de son père malade, Lacy est prête à tout pour assurer la réussite de sa fille, quitte à franchir l’impensable.



Publicité





Avec : Crystal Allen (Lacy Settle), April Hale (Mandy Williams), Rachel Walters (Nicole Settle), Tatiana Le’Joy (Parker Williams)

Et à 16h, « La reine du lycée veut ma peau » (rediffusion)

Après le décès de sa mère, Darcy, une adolescente rebelle, est recueillie par sa tante. Bien décidée à trouver sa place dans son nouveau lycée, elle tente sa chance pour intégrer l’équipe de cheerleaders, les Amazones. Mais son passé social la rattrape, et surtout, elle se heurte à Taylor, la capitaine, qui lui voue une haine féroce depuis que son petit ami s’intéresse un peu trop à elle.

Avec : Dominique Booth (Darcy Daniels), Kalen Bull (Taylor Jennings), Nicolette Langley (April), Ashlynn Yennie (Cassandra Tuxford)