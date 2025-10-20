Ça commence aujourd’hui du 20 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 20 octobre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 20 octobre 2025 à 13h55 (inédit)

Sujet non communiqué

Et à 15h : « Seuls ou en couple, ils sont heureux d’être papa à 20 ans ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des jeunes hommes devenus papas très tôt, à seulement 20 ans, et pleinement épanouis dans ce rôle. Ismaël, papa à 18 ans, a dû élever seul son fils Zaïan après la dépression post-partum de son ex-compagne, et s’épanouit aujourd’hui dans sa vie de père célibataire. Julian et sa compagne, confrontés à une grossesse non désirée découverte tardivement, ont d’abord envisagé un accouchement sous X avant de décider, après mûre réflexion, de garder leur enfant. Quant à Sacha, il a choisi d’aimer et d’élever l’enfant que portait sa compagne lorsqu’ils se sont rencontrés, convaincu qu’ils avaient tous deux beaucoup à s’apporter.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 20 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.