« L’école des pères Noël » : votre téléfilm de Noël ce 20 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Une victoire pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 20 octobre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « L’école des pères Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« L’école des pères Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

À la suite du départ à la retraite de son père, Kate prend la direction de North Star, une école spécialisée dans la formation des Pères Noël. De son côté, Dan est instructeur dans l’établissement concurrent, Saint Nicolas. Lorsque ce dernier perd son emploi, il réussit à convaincre Kate de lui offrir une place au sein de son école. Un matin, sur le chemin du travail, ils évitent de justesse de renverser un homme sur la route : le véritable Père Noël, qui a perdu la mémoire et ignore tout de son identité. Émus par sa détresse et inquiets pour l’avenir de Noël, Kate et Dan décident de l’accueillir et de l’aider à retrouver qui il est.

Avec : Kimberley Sustad (Kate), Benjamin Ayres (Dan), Trevor Lerner (Nick), Lindsay Winch (Bailey)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « A la recherche de mon ange gardien ».

« A la recherche de mon ange gardien » : l’histoire et le casting

Photographe installée à Harmony Bay, Cécilia vient de perdre son père à l’approche des fêtes de Noël. Dans cette petite ville, la période est habituellement marquée par une grande tradition : la décoration des arbres de la forêt de Willow Glen, un moment de partage cher aux habitants. Mais cette année, le cœur lourd, Cécilia a choisi de renoncer aux célébrations. Pourtant, plusieurs événements inattendus pourraient bien la faire changer d’avis — à commencer par la rencontre d’un mystérieux motard qu’elle secourt après un accident survenu dans les bois.

Avec : Kimberley Sustad (Ceci), Mark Ghanimé (Sam), Luisa d’Oliveira (Penny), Karen Kruper (Vivian)