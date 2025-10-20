Les 12 coups de midi du 20 octobre : Cyprien continue, plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse ! Qui va apparaitre demain ?



Les 12 coups de midi du 20 octobre 2025, 32ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 32ème victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais il n’a pas brillé lors du Coup de Maître, il a remporté 200 euros à partager avec un téléspectateur et il reste donc encore une case sur l’étoile mystérieuse !











Les 12 coups de midi du 20 octobre, plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse

Cyprien totalise 124.238 euros de gains et cadeaux alors que l’étoile sera entièrement dévoilée demain midi. On a désormais tous les indices : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose, une télévision, un tambour, un carnet de notes, et un masque africain.

Rappelons que derrière cette étoile, c’est le visage d’Aya Nakamura qui va apparaitre. Le carnet fait référence à son premier album « Journal intime », la place Vendôme et le mètre pour ses participations à des défilés de mode, le tambour elle était aux côtés de la Garde Républicaine lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, la rose car elle est l’égérie de Lancôme et a participé à une campagne publicitaire au Domaine de la Rose, et le masque africain en raison de ses origines du Mali.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney, Ryan Gosling



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+