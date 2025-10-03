Les 12 coups de midi du 3 octobre : Cyprien fait encore fort, Henri Salvador sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 3 octobre 2025, 15ème victoire de Cyprien – Cyprien a encore fait fort ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 15ème victoire et un Coup de Maître à 10.000 euros !


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 3 octobre, la place Vendôme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte au total de 83.888 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Henri Salvador. Encore raté ! On a toujours un ciel avec des nuages et un lampadaire. Il s’agit de la place Vendôme, à Paris, et Cyprien l’a déjà reconnue.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


