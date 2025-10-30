Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2025 à 13h55 : « Ce test ADN qui vient de chambouler leur vie ! » (rediffusion)

Les histoires de Laurence, Julie, Karine et Virginie montrent combien les tests ADN sont devenus essentiels dans la révélation des secrets familiaux. Leurs parcours témoignent de la puissance des avancées génétiques, capables de bouleverser des vies, de provoquer des rencontres inattendues et de forcer chacun à affronter les zones d’ombre de son histoire. À 56 ans, Laurence découvre ainsi, grâce à un test ADN, qu’elle est la mère biologique d’une femme de 30 ans née d’une PMA dans les années 1990. Elle réalise alors qu’un médecin a utilisé ses ovocytes à son insu pour d’autres patientes. Profondément marquée par cette trahison, elle s’interroge désormais sur le nombre d’enfants potentiellement issus de cet acte illégal. Adoptée à six mois après une naissance sous X, elle ne commence à s’intéresser à ses origines qu’à l’âge de 31 ans.

Et à 15h : « Secte : ils sont l’enfant du gourou » (rediffusion)

L’émission du jour explore le thème des sectes à travers le témoignage d’enfants ayant grandi dans ces environnements fermés. Coralie, issue d’une famille très croyante, a été élevée au sein d’une communauté religieuse aux règles strictes, où la Bible dictait chaque aspect de la vie. Marquée par la peur de l’enfer et des démons, elle finira par découvrir la face plus sombre de ce groupe. De son côté, Christallen, fils de parents séparés, ne voyait son père — membre d’une communauté — que durant les vacances. Nourri dès l’enfance par les discours apocalyptiques de ce dernier, il a longtemps cru à la fin imminente du monde, avant de comprendre que son père n’était autre qu’un gourou.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.