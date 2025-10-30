Les 12 coups de midi du 30 octobre : coup d’arrêt pour Cyprien, indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 30 octobre 2025, 41ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur deux questions du Coup de Maître, remportant 300 euros à partager avec un téléspectateur.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 30 octobre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien totalise ainsi 199.495 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un chapeau de cow-boy ! Il s’ajoute à celui de la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis.

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

