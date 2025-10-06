« Qui est le père de mon bébé ? » : votre téléfilm inédit ce 6 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Qui est le père de mon bébé ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 6 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1, il s’intitule « Qui est le père de mon bébé ? ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Qui est le père de mon bébé ? » : l’histoire, le casting

Jen et Spencer se rendent à l’anniversaire de la mère de ce dernier, où ils annoncent une heureuse nouvelle : ils attendent un enfant, conçu grâce à une FIV. Mais peu après, Marcus, le cousin de Spencer, meurt dans des circonstances mystérieuses, juste après avoir remis une enveloppe à Jen. En la découvrant, Jen apprend que son mari est en réalité stérile. Avec l’aide de la veuve de Marcus, elle se lance alors dans une enquête pour découvrir l’identité du véritable père biologique de son bébé — et les raisons du mensonge de Spencer.



Avec : Yoshié Bancroft (Jen), Clayton James (Spencer), Karen Kruper (Annabel), Roark Critchlow (William)

Et à 16h, « Le secret d’une mère porteuse » (rediffusion)

Avant d’être assassiné, Michael et sa femme Susie avaient entamé une procédure de F.I.V. Bien que son mari ne soit plus là, Susie refuse d’abandonner son rêve de maternité, voyant dans cet enfant à venir une façon de prolonger la mémoire de Michael. La clinique lui conseille toutefois de recourir à une mère porteuse pour concrétiser son projet. Après plusieurs rencontres infructueuses avec des candidates soigneusement sélectionnées, Andrew, le frère de Susie, lui présente Lorna — la sœur d’un ancien ami d’enfance — qui semble réunir toutes les qualités pour porter son bébé. Ce projet tient particulièrement à cœur à Andrew, d’autant que lui et sa femme, Grace, peinent eux-mêmes à concevoir un enfant malgré une assistance médicale à la procréation. Peu à peu, Susie se laisse convaincre que Lorna est la bonne personne. Mais elle ignore encore que tout le monde, autour d’elle, n’agit pas avec la même sincérité…

Avec : Rhonda Dent (Susie), Emily Tennant (Lorna), Jason Cermak (Andrew), Ashley Alexander (Grace)