Les 12 coups de midi du 9 octobre : Mayotte fait chuter Cyprien, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 9 octobre 2025, 21ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a encore fait une erreur lors du Coup de Maître et a donc remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 9 octobre, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte de Cyprien monte ainsi au total de 105.888 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices : la place Vendôme à Paris en photo de fond et un mètre de couturier.

Qui est donc derrière cette étoile ? Chez Stars-Actu, on pense à Louis Vuitton. En effet, un tambour va bientôt apparaitre en nouvel indice et la montre Tambour est une création emblématique de Louis Vuitton. La marque possède une Maison Place Vendôme à Paris — en plus d’être évidemment une grande maison de couture / mode (d’où le « mètre de couturier »).

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+