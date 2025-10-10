Un Si Grand Soleil du 13 octobre : Thierry face à Lavergne (résumé épisode 1769 en avance)



Un si grand soleil du 13 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1769 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 13 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo et Elodie sont au téléphone avec un spécialiste du BRGM, qui lui conseille de louer un détecteur d’eau souterraine. Il détectera la source et Ludo pour regarder ce qui l’obstrue. Ludo essaie de rassurer Elodie, il va aller louer le détecteur et tout va bien se passer.

Louis parle à Marc des méga bassines et lui demande d’écrire un article. Mais Marc pense que c’est trop tôt. Louis le prend mal. Marc lui dit qu’il en parlera quand l’enquête d’utilité publique sera lancée.



Achille dit à Cécile qu’il ne se sent pas bien, elle trouve ça normal avec son conseil de discipline dans une heure. Elle lui dit qu’elle l’accompagne et qu’elle le soutiendra. Devant le lycée, Achille stresse mais Cécile l’encourage à y aller et lui dit qu’il sera soulagé après.

Yann et Becker font le point avec le juge Laplace : des cartes hydrologiques ont été supprimées dans l’ordinateur de Pauline Prevost. Yann fait le lien entre le projet de méga bassines et l’agression de Pauline, il y a des tensions entre les agriculteurs. Becker ajoute que Pauline a consulté ces cartes peu avant l’agression et elles ont ensuite été supprimées. L’agresseur aurait donc pris soin d’effacer ces fichiers, Becker veut creuser cette piste. Le juge accepte mais sans écarter celle sur Elise. Becker envoie Yann interroger les voisins des Prevost.

Achille a trouvé le conseil de discipline horrible, seul Soan l’a défendu. La proviseure annonce que la délibération est terminée : il est exclu une semaine ! Cécile trouve la sanction raisonnable et elle pense que c’est le temps qu’il faut pour que tout le monde passe à autre chose. Achille craint qu’on ne le lâche pas. En partant, Achille veut parler à Charlotte. Elle lui reproche sa jalousie, il est désolé et lui demande une chance. Charlotte lui dit qu’il lui a menti les yeux dans les yeux, il promet de ne pas recommencer. Mais Charlotte n’a plus confiance, c’est fini. Dans le tram, Achille pleure.

Thierry vient parler à Elodie, il a des questions complémentaires sur l’agression de Pauline. Il lui parle de la pénurie d’eau et lui demande si elle a trouvé une solution. Elodie lui dit que non et lui parle de l’avancée des choses. Elle dit que la source semble être bouchée, Thierry lui demande pourquoi ils ne la débouchent pas. Elodie évoque le souci de localisation et lui demande pourquoi ces questions. Il reste évasif.

Elise interpelle Thierry, elle lui demande s’ils avancent. Il rechigne mais lui avoue qu’ils ont une nouvelle piste, si elle s’avère payante ça jouera en sa faveur. Il lui dit qu’il espère qu’elle va s’en sortir, elle le remercie.

Sabine et Soan parlent de la sanction d’Achille. Sabine trouve ça mérité mais Soan a trouvé Achille vraiment mal. Eve les rejoint et propose un verre à Sabine après les cours, elle refuse. Eve insiste, Sabine accepte.

Achille rentre et retrouve Cécile et Florent. Il est mal et pleure, il leur dit que Charlotte l’a largué et veut changer de lycée. Cécile lui explique que c’est pas simple de changer en cours d’année et lui assure que ça va passer.

Sabine et Eve sont à la Paillotte, c’est tendu. Eve se dit soulagée pour Pablo, elle reconnait qu’elle s’est trompée et elle est désolée. Sabine lui reproche de ne pas leur avoir fait confiance, ni en Pablo ni en elle. Elle parle ensuite de son manque de compassion et préfère s’en aller. Manu la croise et rejoint Eve, il voit que ça ne va pas.

Louis propose à Elodie et Ludo de faire parler d’eux, il veut organiser une manif. Ludo veut d’abord jouer le jeu de l’enquête d’utilité publique. Elodie confirme. Ludo a récupéré le détecteur mais c’est compliqué, il va devoir pencher sur la notice toute la nuit et il commencera à sonder demain.

Thierry interroge Lavergne sur la pénurie d’eau. Il lui demande pourquoi il n’est pas touché, Lavergne parle de chance… Thierry lui parle des Prevost, Lavergne dit ne pas vraiment les connaitre. Il lui demande s’il a vue Pauline le 16 octobre, il dit que non. Thierry lui demande si elle était en conflit avec un autre agriculteur, il assure que non. Quand Thierry s’éloigne, le regard de Lavergne change…

