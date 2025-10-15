Demain Nous Appartient du 15 octobre : Augustin prêt à tuer Bart, la vérité éclate (résumé + vidéo épisodes 2052 et 2053 en avance)



Demain nous appartient du 15 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de sépisodes 2052 et 2053 de DNA – La vérité sur Augustin, le frère de Laurie, va éclater ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais Augustin menace de tuer Bart… De leur côté, Marine et Samuel décident de rompre.





Exceptionnellement 2 épisodes inédits à suivre dès 18h30 sur TF1







Demain nous appartient du 15 octobre 2025 – résumé des épisodes 2052 et 2053

Depuis la fermeture du Spoon, Audrey s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Bart. Elle l’appelle sans succès, ignorant qu’Augustin détient son téléphone et répond à sa place. C’est aussi lui qui envoie un message à Érica pour rompre…

Au commissariat, Laurie est interrogée par Sara et Karim. Elle admet avoir provoqué l’accident d’Audrey mais nie tout lien avec les incendies. Relâchée, elle croise Bart, blessé et en fuite après avoir été séquestré par Augustin. Laurie lui explique qu’elle a sorti son frère d’une clinique où il était maltraité et supplie Bart de lui laisser un peu de temps avant d’alerter la police.



Sara découvre ensuite qu’Augustin a été interné pendant quatre ans, période correspondant à la fin d’une série d’incendies : il est donc identifié comme le véritable pyromane. Bart et Laurie tentent de le retrouver grâce à la trace de sa carte bancaire. Ils finissent par le localiser alors qu’il s’apprête à faire bruler une crèche… Augustin menace Bart avec un briquet après l’avoir aspergé d’un produit inflammable.

À l’hôpital, Noor évite de justesse une erreur médicale de William envers Océane. Reconnaissant mais bouleversé, le médecin réalise qu’il a repris trop vite le travail et demande un congé sans solde pour se ressourcer. De son côté, Marine confie à Soizic qu’elle rêve d’une grande famille, contrairement à Samuel. Elle décide de le quitter, et ils se séparent en bons termes.

Au lycée, Mélody présente son projet de boot camp nature. Erica, Fred et Marguerite se montrent enthousiastes. Bastien hésite à participer à cause de Marceau, mais Mélody le convainc de venir pour accompagner Violette, tandis que Marceau espère justement se rapprocher d’elle.

VIDÉO Demain nous appartient du 15 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.