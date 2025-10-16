Demain Nous Appartient du 16 octobre : Augustin arrêté, Sara tombe de haut (résumé + vidéo épisode 2054 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 16 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2054 de DNA – Alors qu’il menace Bart, Augustin est finalement arrêté par la police ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». De son côté, Sara tombe de haut au sujet de Bart, qui ne lui a pas fait confiance et ne lui a rien dit…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 16 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2054

Bart, couvert d’essence, fait face à Augustin qui le menace avec un brique. Il garde son calme et tente de le raisonner avec Laurie quand Sara et Karim arrivent pour l’arrêter.

Le lendemain, Laurie avoue avoir voulu gérer seule son frère. Sara lui annonce qu’il sera jugé avec sursis et obligation de soins. Après avoir rendu son téléphone à Bart, Sara lui reproche son silence. En le récupérant, Bart découvre qu’Augustin a écrit à Erica à sa place. Il lui explique la situation, et le couple se réconcilie. Marceau les surprend et taquine sa mère. De son côté, Sara reste blessée, mais Roxane pense que tout s’arrangera.



Publicité





Chez Marianne, Sylvain termine des travaux. En discutant, elle comprend qu’il désapprouve le projet de Christelle de devenir fleuriste. Celle-ci obtient finalement le poste et doit commencer dès le lendemain, au grand désarroi de son mari. À l’hôpital, Marianne refuse de parler planning avec Christelle.

Au lycée, Diane pousse Violette à oublier Jordan avec Bastien, mais elle le voit comme un frère. Ellie confie à Samuel qu’elle redoute le boot camp, qu’il lui conseille de voir comme une opportunité. Lors de la réunion de Mélody, les élèves apprennent qu’ils partiront en forêt pour un boot camp en équipes. En cherchant des infos, Violette, Diane et Esmée découvrent que la forêt, surnommée « le triangle des Bermudes », a mauvaise réputation, tandis que Marceau semble y voir une occasion de nuire à Bastien.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : William victime de graves accusations ! (vidéo épisode du 20 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient du 16 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.